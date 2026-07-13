В Приморье участник конкурса в баре выпил уксус и получил ожоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Андреевка Приморского края во время конкурсной программы в ночном клубе мужчина выпил уксусную жидкость.
- Пострадавший — житель Уссурийска — получил химические ожоги полости рта и носоглотки и обратился за медицинской помощью.
- Назначены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Организаторы конкурса в баре села Андреевка в Приморском крае налили участнику в рюмку уксус, тот выпил его и получил химические ожоги внутренних органов, сообщает региональное следственное управление СК РФ
"По предварительным данным, 29 июня 2026 года в ночном клубе… в селе Андреевка Хасанского района во время проведения конкурсной программы мужчина, выполнявший задание организаторов, употребил уксусную жидкость. В результате полученных химических ожогов внутренних органов пострадавший обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении.
В СУСК предупредили о проведении доследственной проверки.
В УМВД Приморья уточнили, что из медицинского учреждения в дежурную часть поступила информация о том, что за помощью обратился житель Уссурийска с диагнозом: химический ожог полости рта и носоглотки. По словам мужчины, отметили в ведомстве, на конкурсе "Угадай, что в рюмке" он выпил жидкость, после чего и почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.