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В Приморье участник конкурса в баре выпил уксус и получил ожоги - РИА Новости, 13.07.2026
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10:05 13.07.2026
В Приморье участник конкурса в баре выпил уксус и получил ожоги

В Приморье в баре мужчина выпил уксус и получил ожоги внутренних органов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Андреевка Приморского края во время конкурсной программы в ночном клубе мужчина выпил уксусную жидкость.
  • Пострадавший — житель Уссурийска — получил химические ожоги полости рта и носоглотки и обратился за медицинской помощью.
  • Назначены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Организаторы конкурса в баре села Андреевка в Приморском крае налили участнику в рюмку уксус, тот выпил его и получил химические ожоги внутренних органов, сообщает региональное следственное управление СК РФ
"По предварительным данным, 29 июня 2026 года в ночном клубе… в селе Андреевка Хасанского района во время проведения конкурсной программы мужчина, выполнявший задание организаторов, употребил уксусную жидкость. В результате полученных химических ожогов внутренних органов пострадавший обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении.
В СУСК предупредили о проведении доследственной проверки.
В УМВД Приморья уточнили, что из медицинского учреждения в дежурную часть поступила информация о том, что за помощью обратился житель Уссурийска с диагнозом: химический ожог полости рта и носоглотки. По словам мужчины, отметили в ведомстве, на конкурсе "Угадай, что в рюмке" он выпил жидкость, после чего и почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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ПроисшествияПриморский крайРоссияХасанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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