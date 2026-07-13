В Приморье выписали беременную, выпавшую с седьмого этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 28-летняя жительница Владивостока на 30-й неделе беременности выпала из окна квартиры на седьмом этаже.
- Женщина выжила, отделавшись лишь ушибами, при этом ни она, ни будущий ребенок не пострадали.
- Пострадавшую выписали из больницы, ее состояние позволяет находиться под наблюдением амбулаторно.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Беременная жительница Владивостока, которая выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже и выжила, при этом отделавшись лишь ушибами, выписана из больницы, сообщил РИА Новости Артем Днепровский, пресс-секретарь минздрава Приморья.
Ранее в минздраве Приморья рассказали агентству, что 28-летняя жительница Владивостока, находясь на 30-й неделе беременности, выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже и выжила, отделавшись лишь ушибами.
"Девушка выписана. Ее состояние позволяет находиться под наблюдением амбулаторно", – сказал Днепровский.
Десятого июля в минздраве края рассказали РИА Новости, что, со слов 28-летней женщины, находящейся на 30-неделе беременности, ночью ей не спалось и она решила протереть окно, встала на подоконник, но поскользнулась и упала спиной вниз с седьмого этажа. Пострадавшую госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №2. При обследовании у пациентки не обнаружили ни одного перелома, диагностировали лишь множественные ушибы, будущий ребенок также не пострадал.
По словам самой пострадавшей, дерево, за которое она зацепилась при падении, смягчило удар.