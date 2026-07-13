В Махачкале вынесли приговор владельцу и аниматорам квест-парка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владелец и два аниматора квест-салона в Махачкале получили от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу о гибели двух девушек при пожаре.
- Владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов и два аниматора признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух лиц.
- Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и дополнительным наказанием в виде запрета на организацию квестов и аналогичных мероприятий на два года.
МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Владелец и два аниматора квест-салона в Махачкале получили от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу о гибели двух девушек при пожаре во время игрового сеанса, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В ночь на 22 июля 2024 года произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. Участники игры – две девушки и молодой человек – получили обширные ожоги, девушки скончались в больнице: В рамках уголовное дело об оказании небезопасных услуг были задержаны владелец квест-парка: кавээнщик Гусейн Ибрагимов, а также два аниматора. Первый, 18-летний Шамиль Исбагиев, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на емкость с бензином, второму 17 лет.
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"Ленинский районный суд города Махачкалы вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и двух местных жителей. Они признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц)… Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Также каждому назначено дополнительное наказание в виде запрета заниматься организацией квестов и других аналогичных мероприятий на два года.