В Махачкале вынесли приговор владельцу и аниматорам квест-парка

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"Ленинский районный суд города Махачкалы вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и двух местных жителей. Они признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц)… Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев", – говорится в сообщении.