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В Махачкале вынесли приговор владельцу и аниматорам квест-парка - РИА Новости, 13.07.2026
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20:59 13.07.2026
В Махачкале вынесли приговор владельцу и аниматорам квест-парка

РИА Новости: владельцу и аниматорам квеста-парка в Махачкале дали до 5,5 года

© СК РоссииЗадержанный аниматор квест-комнаты в Махачкале
Задержанный аниматор квест-комнаты в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© СК России
Задержанный аниматор квест-комнаты в Махачкале
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владелец и два аниматора квест-салона в Махачкале получили от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу о гибели двух девушек при пожаре.
  • Владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов и два аниматора признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух лиц.
  • Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и дополнительным наказанием в виде запрета на организацию квестов и аналогичных мероприятий на два года.
МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Владелец и два аниматора квест-салона в Махачкале получили от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу о гибели двух девушек при пожаре во время игрового сеанса, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В ночь на 22 июля 2024 года произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. Участники игры – две девушки и молодой человек – получили обширные ожоги, девушки скончались в больнице: В рамках уголовное дело об оказании небезопасных услуг были задержаны владелец квест-парка: кавээнщик Гусейн Ибрагимов, а также два аниматора. Первый, 18-летний Шамиль Исбагиев, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на емкость с бензином, второму 17 лет.
«
"Ленинский районный суд города Махачкалы вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и двух местных жителей. Они признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц)… Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Также каждому назначено дополнительное наказание в виде запрета заниматься организацией квестов и других аналогичных мероприятий на два года.
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