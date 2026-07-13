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Суд дал 12 лет жителю Костромской области за убийство сожительницы - РИА Новости, 13.07.2026
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16:28 13.07.2026
Суд дал 12 лет жителю Костромской области за убийство сожительницы

Суд приговорил жителя Костромской области к 12 годам колонии особого режима

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Костромской области приговорили к 12 годам колонии за убийство сожительницы ножом и отверткой.
  • Суд взыскал с подсудимого миллион рублей в пользу родной сестры погибшей в качестве компенсации морального вреда.
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Жителя Костромской области, убившего сожительницу ножом и отверткой, приговорили к 12 годам колонии, сообщило СУСК России по региону.
По версии следствия, с которой согласился суд, 17 марта 30-летний житель Макарьева выпивал с 39-летней сожительницей, возникла ссора, в ходе которой мужчина не менее десяти раз ударил женщину ножом и отверткой, а затем лег спать. Проснувшись, он понял, что та умерла, и спрятал ее тело в подвале.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщило СУСК.
В прокуратуре Костромской области уточнили РИА Новости, что в пользу родной сестры погибшей суд взыскал с подсудимого миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
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