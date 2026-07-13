Названа предварительная причина смерти Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ Предварительная причина смерти сенатора Грэма* — расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора, но у следователей нет оснований полагать, что причина смерти не была естественной.

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм*, по предварительным данным, умер от осложнения сердечно-сосудистого заболевания, сообщили в его офисе.

"Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания", – говорится в заявлении офиса, которое опубликовал в X журналист издания Punchbowl News Макс Коэн.

Окончательное свидетельство о смерти будет готово после получения результатов всех токсикологических и микроскопических исследований.

О смерти Грэма* после непродолжительной болезни сообщил в воскресенье его офис. По данным телеканала NBC , в ночь на воскресенье к нему домой выезжали экстренные службы, отреагировав на вызов о сердечном приступе.

Девятого июля республиканцу исполнился 71 год. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.

Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.

В 2025 году сенатор стал одним из авторов инициативы, которая дает право Дональду Трампу ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. В субботу, 10 июля, американские парламентарии заявили о согласовании документа с администрацией Белого дома.

В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.