Рейтинг@Mail.ru
Названа предварительная причина смерти Грэма* - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 13.07.2026 (обновлено: 01:12 13.07.2026)
Названа предварительная причина смерти Грэма*

Сенатор Грэм, предварительно, скончался от проблем с сердцем

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предварительная причина смерти сенатора Грэма* — расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.
  • ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора, но у следователей нет оснований полагать, что причина смерти не была естественной.
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм*, по предварительным данным, умер от осложнения сердечно-сосудистого заболевания, сообщили в его офисе.
"Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания", – говорится в заявлении офиса, которое опубликовал в X журналист издания Punchbowl News Макс Коэн.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Симоньян назвала сенатора Грэма* "платным болтунишкой"
00:31
Окончательное свидетельство о смерти будет готово после получения результатов всех токсикологических и микроскопических исследований.
О смерти Грэма* после непродолжительной болезни сообщил в воскресенье его офис. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье к нему домой выезжали экстренные службы, отреагировав на вызов о сердечном приступе.
Девятого июля республиканцу исполнился 71 год. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Трамп рассказал, что Грэм* звонил ему перед смертью
Вчера, 17:30
Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.
В 2025 году сенатор стал одним из авторов инициативы, которая дает право Дональду Трампу ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. В субботу, 10 июля, американские парламентарии заявили о согласовании документа с администрацией Белого дома.
В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В США сделали неожиданное заявление о России после смерти Грэма*
Вчера, 20:31
 
В миреРоссияУкраинаИранКэш ПательДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала