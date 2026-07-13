Прибыль финской компании Patria выросла на фоне милитаризации Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Чистая прибыль финской оборонной компании Patria выросла на 45% в первом полугодии 2026 года и составила 610,4 миллиона евро.

Рост прибыли обусловлен увеличением числа новых заказов на 22% и инициативами ЕС по увеличению закупки и разработки оборонной продукции.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прибыль финской оборонной компании Patria на фоне милитаризации Европы выросла на 45% в первом полугодии этого года, выяснило РИА Новости, изучив отчетные данные производителя.

Согласно отчетности, чистая прибыль Patria в первом полугодии 2026 года составила 610,4 миллиона евро, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Число новых заказов производителя увеличилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Росту прибыли, согласно отчетным данным, способствовали инициативы ЕС по увеличению закупки и разработки оборонной продукции, а также рост оборонных бюджетов в европейских странах НАТО

В частности, компания заключила новые соглашения по производству бронетехники с рядом европейских стран, среди которых - Литва, Словакия, Швеция и Чехия.