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Прибыль финской компании Patria выросла на фоне милитаризации Европы - РИА Новости, 13.07.2026
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16:10 13.07.2026 (обновлено: 17:45 13.07.2026)
Прибыль финской компании Patria выросла на фоне милитаризации Европы

Прибыль финской компании Patria выросла на 45% на фоне милитаризации Европы

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чистая прибыль финской оборонной компании Patria выросла на 45% в первом полугодии 2026 года и составила 610,4 миллиона евро.
  • Рост прибыли обусловлен увеличением числа новых заказов на 22% и инициативами ЕС по увеличению закупки и разработки оборонной продукции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прибыль финской оборонной компании Patria на фоне милитаризации Европы выросла на 45% в первом полугодии этого года, выяснило РИА Новости, изучив отчетные данные производителя.
Согласно отчетности, чистая прибыль Patria в первом полугодии 2026 года составила 610,4 миллиона евро, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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Число новых заказов производителя увеличилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Росту прибыли, согласно отчетным данным, способствовали инициативы ЕС по увеличению закупки и разработки оборонной продукции, а также рост оборонных бюджетов в европейских странах НАТО.
В частности, компания заключила новые соглашения по производству бронетехники с рядом европейских стран, среди которых - Литва, Словакия, Швеция и Чехия.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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