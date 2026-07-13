Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чистая прибыль финской оборонной компании Patria выросла на 45% в первом полугодии 2026 года и составила 610,4 миллиона евро.
- Рост прибыли обусловлен увеличением числа новых заказов на 22% и инициативами ЕС по увеличению закупки и разработки оборонной продукции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прибыль финской оборонной компании Patria на фоне милитаризации Европы выросла на 45% в первом полугодии этого года, выяснило РИА Новости, изучив отчетные данные производителя.
Согласно отчетности, чистая прибыль Patria в первом полугодии 2026 года составила 610,4 миллиона евро, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В частности, компания заключила новые соглашения по производству бронетехники с рядом европейских стран, среди которых - Литва, Словакия, Швеция и Чехия.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.