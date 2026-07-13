В АКРА назвали регионы, которым списали больше всех бюджетных кредитов

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России с начала года списало регионам 276,8 миллиарда рублей бюджетных кредитов.

Больше всех в относительном выражении от этой меры выиграли Республика Алтай, Курганская область и Хабаровский край.

Объем списания в каждом регионе соответствует размеру их вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие проекты развития территорий.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство России с начала года списало регионам 276,8 миллиарда рублей бюджетных кредитов, при этом больше всех от этой меры выиграли Республика Алтай, Курганская область и Хабаровский край, рассказал РИА Новости руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

"С начала текущего года правительство России списало регионам 276,8 миллиарда рублей бюджетных кредитов", - сказал Цыпкин.

Он уточнил, что долг был списан в общей сложности 67 субъектам РФ, совокупный объем списания составил порядка 12% от общего объема задолженности регионов по бюджетным кредитам. При этом выиграли регионы от этой меры по-разному.

"В относительном выражении более всего от списания выиграли следующие субъекты: Республика Алтай (36% совокупной задолженности по бюджетным кредитам на начало текущего года), Курганская область (34%), Хабаровский край (32%), Кемеровская область (32%) и Тамбовская область (31%)", - перечислил он.

В абсолютных значениях наибольший объем списания отмечался в Московской области - 30,5 миллиарда рублей, или 21% долга, в Краснодарском крае - 24,1 миллиарда рублей, или 24% долга, в Татарстане - 23,7 миллиарда рублей, или 26% долга региона перед бюджетом РФ. В числе наиболее выигравших также Нижегородская область с объемом списания 21,6 миллиарда рублей, что составляет 17% задолженности региона перед бюджетом.

Цыпин уточнил, что объем списания в каждом регионе соответствует размеру их вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие проекты развития территорий. Это, по его словам, является стимулом для местных властей развивать инфраструктуру и улучать жизнь людей.

"Условия списания указанных бюджетных кредитов сами по себе стимулируют власти на местах финансировать в развитие инфраструктуры и экономики региона, что должно отразиться в долгосрочных положительных экономических эффектах", - заявил Цыпин.