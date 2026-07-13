Рейтинг@Mail.ru
В АКРА назвали регионы, которым списали больше всех бюджетных кредитов - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 13.07.2026
В АКРА назвали регионы, которым списали больше всех бюджетных кредитов

АКРА: правительство списало регионам 276,8 млрд рублей бюджетных кредитов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России с начала года списало регионам 276,8 миллиарда рублей бюджетных кредитов.
  • Больше всех в относительном выражении от этой меры выиграли Республика Алтай, Курганская область и Хабаровский край.
  • Объем списания в каждом регионе соответствует размеру их вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие проекты развития территорий.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство России с начала года списало регионам 276,8 миллиарда рублей бюджетных кредитов, при этом больше всех от этой меры выиграли Республика Алтай, Курганская область и Хабаровский край, рассказал РИА Новости руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.
"С начала текущего года правительство России списало регионам 276,8 миллиарда рублей бюджетных кредитов", - сказал Цыпкин.
Флаги России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о помощи Абхазии
10 июля, 17:55
Он уточнил, что долг был списан в общей сложности 67 субъектам РФ, совокупный объем списания составил порядка 12% от общего объема задолженности регионов по бюджетным кредитам. При этом выиграли регионы от этой меры по-разному.
"В относительном выражении более всего от списания выиграли следующие субъекты: Республика Алтай (36% совокупной задолженности по бюджетным кредитам на начало текущего года), Курганская область (34%), Хабаровский край (32%), Кемеровская область (32%) и Тамбовская область (31%)", - перечислил он.
В абсолютных значениях наибольший объем списания отмечался в Московской области - 30,5 миллиарда рублей, или 21% долга, в Краснодарском крае - 24,1 миллиарда рублей, или 24% долга, в Татарстане - 23,7 миллиарда рублей, или 26% долга региона перед бюджетом РФ. В числе наиболее выигравших также Нижегородская область с объемом списания 21,6 миллиарда рублей, что составляет 17% задолженности региона перед бюджетом.
Цыпин уточнил, что объем списания в каждом регионе соответствует размеру их вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие проекты развития территорий. Это, по его словам, является стимулом для местных властей развивать инфраструктуру и улучать жизнь людей.
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Глава АКРА рассказал, когда ипотека в России станет доступнее
27 мая, 07:19
"Условия списания указанных бюджетных кредитов сами по себе стимулируют власти на местах финансировать в развитие инфраструктуры и экономики региона, что должно отразиться в долгосрочных положительных экономических эффектах", - заявил Цыпин.
Меньше всего долгов было списано Крыму – 5,8 миллиона рублей, или порядка 0,1% от общей задолженности региона по бюджетным кредитам. В конце рейтинга также Ненецкий автономный округ со списанными 99,5 миллиона рублей, или 23% долга региона, Чукотский АО – с 226,6 миллиона рублей, или 3% долга, Забайкальский край - с 241,4 миллиона рублей, или 1% долга, и Мурманская область - с объемом списания в 364,5 миллиона рублей, или 2% долга региона.
АКРА повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня АА(RU) - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
АКРА повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня АА(RU)
6 мая, 11:06
 
РоссияРеспублика АлтайКурганская областьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала