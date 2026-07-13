На востоке Москвы загорелась больница

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ГКБ имени Иноземцева на востоке Москвы произошло возгорание, которое было ликвидировано до прибытия экстренных служб.
- Причиной возгорания стало короткое замыкание осветительного оборудования, площадь возгорания составила около двух квадратных метров, пострадавших нет.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в ГКБ имени Иноземцева на востоке Москвы, оно было ликвидировано до прибытия экстренных служб, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения.
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"Возгорание в ГКБ имени Иноземцева оперативно ликвидировано до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание осветительного оборудования, площадь возгорания - около двух квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пострадавших нет. Больница работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме.