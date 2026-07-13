На востоке Москвы загорелась больница

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в ГКБ имени Иноземцева на востоке Москвы, оно было ликвидировано до прибытия экстренных служб, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения.