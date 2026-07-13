Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы загорелась больница - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 13.07.2026
На востоке Москвы загорелась больница

РИА Новости: в больнице на востоке Москвы произошло возгорание, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПожар в Москве
Пожар в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пожар в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ГКБ имени Иноземцева на востоке Москвы произошло возгорание, которое было ликвидировано до прибытия экстренных служб.
  • Причиной возгорания стало короткое замыкание осветительного оборудования, площадь возгорания составила около двух квадратных метров, пострадавших нет.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в ГКБ имени Иноземцева на востоке Москвы, оно было ликвидировано до прибытия экстренных служб, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения.
«
"Возгорание в ГКБ имени Иноземцева оперативно ликвидировано до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание осветительного оборудования, площадь возгорания - около двух квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пострадавших нет. Больница работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме.
Ликвидация пожара в двухэтажном здании на ул. Пятницкая в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В центре Москвы загорелось административное здание
8 мая, 15:58
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала