СМИ: треть раненых при пожаре в Бангкоке находятся в критическом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пожаре в баре Бангкока погибли 27 человек, 63 пострадали.
- 22 из пострадавших находятся в критическом состоянии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двадцать два из 63 человек, пострадавших в пожаре в баре Бангкока, находятся в критическом состоянии, передает агентство Рейтер со ссылкой на губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта.
"Двадцать два из 63 пострадавших в пожаре в баре находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении агентства.
Ранее СМИ сообщили, что в полночь в понедельник по местному времени (20.00 мск воскресенья) в баре в Бангкоке начался пожар. Двадцать семь человек погибли, 63 пострадали, передавало агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации Бангкока. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что нескольких пострадавших госпитализировали. Власти расследуют причину возникновения пожара.