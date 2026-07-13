Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российском посольстве заявили, что власти Германии и руководство ЕС делают ставку на повышение градуса конфронтации.
- В сообщении посольства России в Германии говорится, что призывы Берлина к милитаризации и подготовке к войне с Россией являются крайне опасным путем.
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Власти Германии и руководство ЕС делают ставку на повышение градуса конфронтации, призывы Берлина к милитаризации и подготовке к войне являются крайне опасным путем и не отвечают интересам граждан ФРГ и других стран, заявили в российском посольстве.
"Вызывает сожаление проводимая властями Германии и руководством ЕС политика в отношении России, где ставка делается не на диалог, а на постоянное повышение градуса конфронтации. Тем более удручают все громче звучащие из Берлина призывы к оголтелой милитаризации и подготовке к войне с Россией. Это крайне опасный путь, не отвечающий интересам граждан ФРГ и других европейских стран", - говорится в сообщении посольства России в Германии в Telegram-канале.