Посольство России назвало призывы Берлина к милитаризации опасным путем

БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Власти Германии и руководство ЕС делают ставку на повышение градуса конфронтации, призывы Берлина к милитаризации и подготовке к войне являются крайне опасным путем и не отвечают интересам граждан ФРГ и других стран, заявили в российском посольстве.