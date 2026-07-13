Рейтинг@Mail.ru
Посольство России назвало призывы Берлина к милитаризации опасным путем - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 13.07.2026
Посольство России назвало призывы Берлина к милитаризации опасным путем

В посольстве России заявили о повышение градуса конфронтации немецкой стороной

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российском посольстве заявили, что власти Германии и руководство ЕС делают ставку на повышение градуса конфронтации.
  • В сообщении посольства России в Германии говорится, что призывы Берлина к милитаризации и подготовке к войне с Россией являются крайне опасным путем.
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Власти Германии и руководство ЕС делают ставку на повышение градуса конфронтации, призывы Берлина к милитаризации и подготовке к войне являются крайне опасным путем и не отвечают интересам граждан ФРГ и других стран, заявили в российском посольстве.
"Вызывает сожаление проводимая властями Германии и руководством ЕС политика в отношении России, где ставка делается не на диалог, а на постоянное повышение градуса конфронтации. Тем более удручают все громче звучащие из Берлина призывы к оголтелой милитаризации и подготовке к войне с Россией. Это крайне опасный путь, не отвечающий интересам граждан ФРГ и других европейских стран", - говорится в сообщении посольства России в Германии в Telegram-канале.
Посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
МИД указал послу на участие ФРГ в атаках ВСУ на гражданские объекты
Вчера, 17:03
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала