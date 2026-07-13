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Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж - РИА Новости, 13.07.2026
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04:11 13.07.2026 (обновлено: 07:27 13.07.2026)
Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Посольство России призвало граждан взвешивать риски при поездках за рубеж

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту
Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России во Франции посоветовало россиянам при планировании поездок за рубеж взвешивать риски.
  • В дипмиссии заявили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах опрометчиво.
ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, об этом заявили РИА Новости в российском посольстве во Франции на фоне взрыва в Монако.
«
"Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски", — говорится в комментарии.
По словам дипломатов, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом.
В посольстве отметили, что в текущей международной обстановке "рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво".
Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а также его спутница и сын. Злоумышленница — по данным Интерпола, это гражданка Украины — оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой.
На прошлой неделе под Киевом нашли тело подозреваемой. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в ее убийстве — сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Обоих суд отправил под стражу.
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