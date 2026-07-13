Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту. Архивное фото

Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России во Франции посоветовало россиянам при планировании поездок за рубеж взвешивать риски.

В дипмиссии заявили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах опрометчиво.

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, об этом заявили РИА Новости в российском посольстве во Франции на фоне взрыва в Монако.

« "Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски", — говорится в комментарии.

По словам дипломатов, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом.

В посольстве отметили, что в текущей международной обстановке "рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво".

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев , а также его спутница и сын. Злоумышленница — по данным Интерпола, это гражданка Украины — оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой.