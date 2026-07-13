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Дубай хочет построить порт для обхода Ормузского пролива, пишет FT - РИА Новости, 13.07.2026
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18:37 13.07.2026
Дубай хочет построить порт для обхода Ормузского пролива, пишет FT

FT: дубайская DP планирует построить новый порт для обхода Ормузского пролива

© РИА Новости / Анна ЧерноваВид на Дубай
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Анна Чернова
Вид на Дубай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье ОАЭ.
  • Активность в крупнейшем контейнерном порту региона Джебель-Али сократилась на 90–95% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что подтолкнуло компанию к поиску альтернативных транзитных маршрутов.
  • DP World обсуждает предварительные условия нового проекта с представителями правительства, но структура и финансирование проекта еще не определены окончательно.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
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"Компания DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, что позволит снизить зависимость Дубая от его флагманского хаба Джебель-Али и обойти Ормузский пролив", - пишет FT.
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Газета отмечает, что дубайский портовый оператор ведет переговоры о создании совершенно нового многоцелевого порта в прибрежной зоне Фуджейры и нового терминала в существующей гавани того же эмирата.
Подчеркивается, что активность в Джебель-Али, крупнейшем контейнерном порту региона, сократилась на 90–95% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что подтолкнуло кампанию к поиску альтернативных транзитных маршрутов.
Financial Times указывает, что в настоящее время DP World обсуждает предварительные условия с представителями правительства, при этом структура и финансирование нового проекта еще не определены окончательно.
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"У нас есть собственный план, и мы очень активно изучаем возможности на восточном побережье с точки зрения DP World. Это своего рода страховочная мера на случай, если что-то пойдет не так", - приводит газета слова высокопоставленного представителя компании.
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DP World отказалась подтвердить детали каких-либо проектов на восточном побережье, но заявила, что "разрабатываются планы по диверсификации деятельности, чтобы преодолеть эти сбои".
Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
Компания DP World специализируется на портовой деятельности. Базируется в Дубае, ОАЭ. Штат компании превышает 126 тысяч человек.
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