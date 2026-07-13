Дубай хочет построить порт для обхода Ормузского пролива, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье ОАЭ.

Активность в крупнейшем контейнерном порту региона Джебель-Али сократилась на 90–95% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что подтолкнуло компанию к поиску альтернативных транзитных маршрутов.

DP World обсуждает предварительные условия нового проекта с представителями правительства, но структура и финансирование проекта еще не определены окончательно.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщила газета Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

« "Компания DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, что позволит снизить зависимость Дубая от его флагманского хаба Джебель-Али и обойти Ормузский пролив", - пишет FT.

Газета отмечает, что дубайский портовый оператор ведет переговоры о создании совершенно нового многоцелевого порта в прибрежной зоне Фуджейры и нового терминала в существующей гавани того же эмирата.

Подчеркивается, что активность в Джебель-Али, крупнейшем контейнерном порту региона, сократилась на 90–95% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке , что подтолкнуло кампанию к поиску альтернативных транзитных маршрутов.

Financial Times указывает, что в настоящее время DP World обсуждает предварительные условия с представителями правительства, при этом структура и финансирование нового проекта еще не определены окончательно.

« "У нас есть собственный план, и мы очень активно изучаем возможности на восточном побережье с точки зрения DP World. Это своего рода страховочная мера на случай, если что-то пойдет не так", - приводит газета слова высокопоставленного представителя компании.

DP World отказалась подтвердить детали каких-либо проектов на восточном побережье, но заявила, что "разрабатываются планы по диверсификации деятельности, чтобы преодолеть эти сбои".

Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.