Эндокринолог назвал лечебные свойства помидоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помидоры содержат ликопин, который обладает противоопухолевым эффектом и полезен для сердечно-сосудистой системы, рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
- В помидорах много калия, поддерживающего эластичность сосудов и помогающего регулировать артериальное давление.
- Помидоры благотворно влияют на пищеварение и поддерживают иммунную систему благодаря содержанию витамина С.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Помидоры содержат ликопин и калий, которые обеспечивают противоопухолевый эффект и поддержку сердечно-сосудистой системы, рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
"Помидоры - настоящий кладезь ликопина, мощного антиоксиданта, который обладает выраженным противоопухолевым эффектом, снижает воспалительные процессы и чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в томатах много калия. Этот элемент поддерживает эластичность сосудов и помогает регулировать артериальное давление", - отметил Поляков в беседе с aif.ru.
По словам диетолога, помидоры также благотворно влияют на пищеварение - сочетание клетчатки, органических кислот и большого количества жидкости улучшает моторику кишечника, что особенно важно при склонности к запорам. Кроме того, благодаря содержанию витамина С они поддерживают иммунную систему, добавил Поляков.