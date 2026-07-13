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Эндокринолог назвал лечебные свойства помидоров - РИА Новости, 13.07.2026
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13:33 13.07.2026 (обновлено: 14:48 13.07.2026)
Эндокринолог назвал лечебные свойства помидоров

Поляков: ликопин в томатах дает противоопухолевый эффект и поддерживает сердце

CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juiceТоматный сок и помидоры
Томатный сок и помидоры - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juice
Томатный сок и помидоры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помидоры содержат ликопин, который обладает противоопухолевым эффектом и полезен для сердечно-сосудистой системы, рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
  • В помидорах много калия, поддерживающего эластичность сосудов и помогающего регулировать артериальное давление.
  • Помидоры благотворно влияют на пищеварение и поддерживают иммунную систему благодаря содержанию витамина С.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Помидоры содержат ликопин и калий, которые обеспечивают противоопухолевый эффект и поддержку сердечно-сосудистой системы, рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
"Помидоры - настоящий кладезь ликопина, мощного антиоксиданта, который обладает выраженным противоопухолевым эффектом, снижает воспалительные процессы и чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в томатах много калия. Этот элемент поддерживает эластичность сосудов и помогает регулировать артериальное давление", - отметил Поляков в беседе с aif.ru.
По словам диетолога, помидоры также благотворно влияют на пищеварение - сочетание клетчатки, органических кислот и большого количества жидкости улучшает моторику кишечника, что особенно важно при склонности к запорам. Кроме того, благодаря содержанию витамина С они поддерживают иммунную систему, добавил Поляков.
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