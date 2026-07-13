Эндокринолог назвал лечебные свойства помидоров

По словам диетолога, помидоры также благотворно влияют на пищеварение - сочетание клетчатки, органических кислот и большого количества жидкости улучшает моторику кишечника, что особенно важно при склонности к запорам. Кроме того, благодаря содержанию витамина С они поддерживают иммунную систему, добавил Поляков.