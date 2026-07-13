Житель Польши набросился на девушек с Украины в автобусе

"Шокирующий инцидент произошел в субботу, 11 июля, в автобусе маршрута № 8 в Бельско-Бяле. Видеозапись, быстро распространившаяся в социальных сетях, показывает, как мужчина выкрикивает ругательства и угрозы в адрес трех украинских девушек. Он напал на подростков исключительно из-за их национальности", — говорится в публикации.