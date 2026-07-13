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Житель Польши набросился на девушек с Украины в автобусе - РИА Новости, 13.07.2026
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17:16 13.07.2026 (обновлено: 17:59 13.07.2026)
Житель Польши набросился на девушек с Украины в автобусе

В Польше арестовали оскорблявшего украинских девушек в автобусе

© Shutterstock/FOTODOM / FotoDaxАвтомобиль полиции в Польше
Автомобиль полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / FotoDax
Автомобиль полиции в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял украинских девушек в автобусе.
  • Его доставили в полицейский участок.
ВАРШАВА, 13 июл — РИА Новости. Полиция польского города Бельско-Бяла арестовала мужчину, который оскорблял украинских девушек в городском автобусе, пишет информационный портал Dziennik.
"Шокирующий инцидент произошел в субботу, 11 июля, в автобусе маршрута № 8 в Бельско-Бяле. Видеозапись, быстро распространившаяся в социальных сетях, показывает, как мужчина выкрикивает ругательства и угрозы в адрес трех украинских девушек. Он напал на подростков исключительно из-за их национальности", — говорится в публикации.
После анализа записей с камер видеонаблюдения перевозчик подтвердил личность нападавшего — это водитель Бельско-Бяльской муниципальной транспортной компании. Его доставили в участок, сейчас полицейские анализируют доказательства и выясняют обстоятельства инцидента.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский прокомментировал ситуацию, заверив, что "польское государство всегда реагирует на подобные акты ненависти". По его словам, виновные не останутся безнаказанными.
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