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Минобороны Польши обратилось с радикальным призывом к украинцам - РИА Новости, 13.07.2026
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17:04 13.07.2026
Минобороны Польши обратилось с радикальным призывом к украинцам

Косиняк-Камыш: украинцы призывного возраста должны вернуться для службы в ВСУ

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все молодые украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться и вступить в ряды ВСУ.
  • Он также призвал депортировать тех граждан Украины, которые разъезжают на роскошных автомобилях или нарушают общественный порядок.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Все молодые украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться и вступить в ряды ВСУ, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Janusz Jaskółka.
"Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны <…> служить родине", — подчеркнул он.
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Он также призвал депортировать тех граждан Украины, которые "разъезжают на роскошных автомобилях" или нарушают общественный порядок.
В понедельник польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Евросоюз уже в июле может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины, в силу он вступит весной 2027 года.
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Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил газете, что работа над изменениями уже завершена и Польша их поддерживает"
При этом замминистра подчеркнул, что ограничения не коснутся тех граждан Украины, которые уже имеют временную защиту в государствах Евросоюза.
По данным Евростата, временной защитой в странах ЕС пользуются 4,3 миллиона украинцев, больше всего в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 тысяч).
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