Краткий пересказ от РИА ИИ Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все молодые украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться и вступить в ряды ВСУ.

Он также призвал депортировать тех граждан Украины, которые разъезжают на роскошных автомобилях или нарушают общественный порядок.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Все молодые украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться и вступить в ряды ВСУ, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, видео его выступления опубликовано на Все молодые украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться и вступить в ряды ВСУ, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Janusz Jaskółka.

"Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны <…> служить родине", — подчеркнул он.

Он также призвал депортировать тех граждан Украины , которые "разъезжают на роскошных автомобилях" или нарушают общественный порядок.

В понедельник польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Евросоюз уже в июле может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины, в силу он вступит весной 2027 года.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил газете, что работа над изменениями уже завершена и Польша их поддерживает"

При этом замминистра подчеркнул, что ограничения не коснутся тех граждан Украины, которые уже имеют временную защиту в государствах Евросоюза.