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Польша потратила на американское оружие 65 миллиардов долларов - РИА Новости, 13.07.2026
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11:47 13.07.2026
Польша потратила на американское оружие 65 миллиардов долларов

Замминистра обороны Томчик: Польша потратила $65 млрд на закупку оружия США

© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Американские военные и польские военнослужащие в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша уже потратила 65 миллиардов долларов на закупку американского вооружения.
  • В ближайшие годы страна планирует потратить еще около 150 миллиардов.
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польша уже потратила на закупку американского вооружения 65 миллиардов долларов и скоро потратит еще 150 миллиардов, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
"Польша до сих пор потратила около 65 миллиардов долларов, если речь идет о закупках американской техники и строительстве разного рода сервисной поддержки в Польше", - сказал Томчик.
"В течение следующих лет мы потратим около 150 миллиардов долларов на американскую технику", - добавил он.
В последнее время Польша закупает в США огромные количества вооружения и военной техники различных видов, в том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, средства ПВО.
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