Польша потратила на американское оружие 65 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша уже потратила 65 миллиардов долларов на закупку американского вооружения.
- В ближайшие годы страна планирует потратить еще около 150 миллиардов.
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польша уже потратила на закупку американского вооружения 65 миллиардов долларов и скоро потратит еще 150 миллиардов, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
"Польша до сих пор потратила около 65 миллиардов долларов, если речь идет о закупках американской техники и строительстве разного рода сервисной поддержки в Польше", - сказал Томчик.
"В течение следующих лет мы потратим около 150 миллиардов долларов на американскую технику", - добавил он.