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Британская полиция задержала 12 человек за подготовку теракта - РИА Новости, 13.07.2026
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17:19 13.07.2026
Британская полиция задержала 12 человек за подготовку теракта

Британская полиция задержала 12 человек за подготовку теракта против мусульман

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская полиция задержала 12 человек по делу о планируемом нападении на мусульманское мероприятие "Иджтима".
  • Задержания связаны с крайне правым терроризмом и предполагаемой угрозой, направленной на исламское мероприятие в Шрубланд-Холле.
  • Среди задержанных — трое по подозрению в заговоре с целью убийства и женщина по подозрению в пособничестве преступникам, еще восемь задержаны в соответствии со статьей 41 закона о терроризме.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Британская полиция задержала 12 человек по делу о планируемом нападении на мусульманское мероприятие, сообщил в понедельник Скотленд-Ярд.
В воскресенье полиция графства Саффолк на востоке Англии сообщила, что мусульманское мероприятие "Иджтима" (собрание), которое проходило возле Ипсвича, завершилось раньше времени из-за возможной "угрозы". В мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек.
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"В общей сложности 12 человек были задержаны в рамках расследования, проведенного лондонской контртеррористический полицией. Расследование, связанное с крайне правым терроризмом, связано с предполагаемой угрозой, направленной на исламское мероприятие, проходившее в Шрубланд-Холле в графстве Саффолк в выходные дни", - говорится в заявлении.
Всего задержаны 11 мужчин в возрасте от 27 до 82 лет и одна женщина в возрасте 48 лет.
Из них трое были задержаны по подозрению в заговоре с целью убийства, а женщина была задержана по подозрению в пособничестве преступникам. Еще восемь были задержаны в соответствии со статьей 41 закона о терроризме, который позволяет полиции задерживать без предъявления обвинений любое лицо, предположительно замешанное в терроризме.
На данный момент полицейские в рамках дела проводят обыски по различным адресам по всей стране.
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