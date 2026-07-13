Британская полиция задержала 12 человек за подготовку теракта

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская полиция задержала 12 человек по делу о планируемом нападении на мусульманское мероприятие "Иджтима".

Задержания связаны с крайне правым терроризмом и предполагаемой угрозой, направленной на исламское мероприятие в Шрубланд-Холле.

Среди задержанных — трое по подозрению в заговоре с целью убийства и женщина по подозрению в пособничестве преступникам, еще восемь задержаны в соответствии со статьей 41 закона о терроризме.

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Британская полиция задержала 12 человек по делу о планируемом нападении на мусульманское мероприятие, сообщил в понедельник Скотленд-Ярд.

В воскресенье полиция графства Саффолк на востоке Англии сообщила, что мусульманское мероприятие "Иджтима" (собрание), которое проходило возле Ипсвича, завершилось раньше времени из-за возможной "угрозы". В мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек.

"В общей сложности 12 человек были задержаны в рамках расследования, проведенного лондонской контртеррористический полицией. Расследование, связанное с крайне правым терроризмом, связано с предполагаемой угрозой, направленной на исламское мероприятие, проходившее в Шрубланд-Холле в графстве Саффолк в выходные дни", - говорится в заявлении.

Всего задержаны 11 мужчин в возрасте от 27 до 82 лет и одна женщина в возрасте 48 лет.

Из них трое были задержаны по подозрению в заговоре с целью убийства, а женщина была задержана по подозрению в пособничестве преступникам. Еще восемь были задержаны в соответствии со статьей 41 закона о терроризме, который позволяет полиции задерживать без предъявления обвинений любое лицо, предположительно замешанное в терроризме.