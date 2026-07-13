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Две британские партии предложили восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 13.07.2026
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07:29 13.07.2026
Две британские партии предложили восстановить отношения с Россией

В Британии только две партии выступают за прекращение антироссийских выпадов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дэвид Кертен заявил, что только партия «Наследие» и Рабочая партия выступают за прекращение антироссийских выпадов и восстановление отношений с РФ.
  • Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм «Маша и Медведь», увидев в нем «российскую пропаганду».
  • Предложение запретить «Машу и Медведя» вызвало бурную реакцию пользователей в соцсети X, идею назвали мелочной.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Британский политик Дэвид Кертен заявил РИА Новости, что только две партии в стране - его собственная правая партия "Наследие" (Heritage Party) и левая Рабочая партия Джорджа Галлоуэя - выступают за прекращение антироссийских выпадов и восстановление отношений с РФ.
В прошлый четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить "Машу и медведя" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
"Только партия "Наследие" и Рабочая партия могли бы положить конец этому беспорядку и выступают за восстановление нормальных дипломатических и торговых отношений с Россией", - заявил Кертен, комментируя антироссийскую инициативу.
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