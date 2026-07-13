ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Британский политик Дэвид Кертен заявил РИА Новости, что только две партии в стране - его собственная правая партия "Наследие" (Heritage Party) и левая Рабочая партия Джорджа Галлоуэя - выступают за прекращение антироссийских выпадов и восстановление отношений с РФ.