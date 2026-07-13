В Красноярском крае в ходе новых поисков не нашли следов Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели за четыре дня поиска прошли 31 квадратный километр горной тайги в Красноярском крае, но семья Усольцевых пока не найдена.

С 9 по 12 июля организованы дополнительные поисковые мероприятия.

КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Спасатели за четыре дня поиска на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае прошли 31 квадратный километр горной тайги, но найти пропавших пока не удалось, сообщает КГКУ "Спасатель" в канале на платформе "Макс".

Главное следственное управление СК региона 10 июля сообщило, что с 9 по 12 июля организованы дополнительные поисковые мероприятия семьи Усольцевых.

"В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 километров - на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, на данный момент семья не найдена", - говорится в сообщении.

В поисках были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.