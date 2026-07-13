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В Красноярском крае в ходе новых поисков не нашли следов Усольцевых - РИА Новости, 13.07.2026
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05:20 13.07.2026 (обновлено: 05:27 13.07.2026)
В Красноярском крае в ходе новых поисков не нашли следов Усольцевых

В Красноярском крае дополнительные поиски Усольцевых не принесли результатов

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели за четыре дня поиска прошли 31 квадратный километр горной тайги в Красноярском крае, но семья Усольцевых пока не найдена.
  • С 9 по 12 июля организованы дополнительные поисковые мероприятия.
КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Спасатели за четыре дня поиска на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае прошли 31 квадратный километр горной тайги, но найти пропавших пока не удалось, сообщает КГКУ "Спасатель" в канале на платформе "Макс".
Главное следственное управление СК региона 10 июля сообщило, что с 9 по 12 июля организованы дополнительные поисковые мероприятия семьи Усольцевых.
"В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 километров - на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, на данный момент семья не найдена", - говорится в сообщении.
В поисках были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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