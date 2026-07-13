Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений

Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений

В Пермском крае могут расширить область поиска женщины, которую унес поток

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщину унесло потоками воды в затопленном после ливней пермском селе Кын.

Личность пропавшей установлена, это 27-летняя местная художница Олеся Косарева.

Зону поиска могут увеличить до 130 километров — до Чусового.

УФА, 13 июл – РИА Новости. Зону поиска женщины, которую унесло потоками воды в затопленном после ливней пермском селе Кын, могут увеличить до 130 километров, сообщил глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 июля сообщал, что в момент затопления села Кын под потоки воды попала женщина, которую ищут. В пресс-службе ГУМЧС по региону РИА Новости уточняли, что она пропала 10 июля, идут ее поиски. Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале сообщал, что речь идет о местной художнице Олесе Косаревой.

Пермяков, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте", написал, что личность пропавшей девушки установлена, ей 27 лет. Других пропавших без вести нет.

"Поиски вчера краевой службой спасения на акватории реки в селе и ниже по течению ничего не дали. При неблагоприятном развитии событий и скорости течения реки зона поиска расширяется на 130 километров до Чусового", - написал Пермяков.