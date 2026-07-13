Москвичам рассказали, когда вернется теплая погода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшую пятницу и субботу в Москве ожидается температура воздуха до плюс 26 градусов.
- Теплая погода продержится в столице три-четыре дня, после чего вновь похолодает.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Теплая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Воздух прогреется до плюс 25 - плюс 26 градусов в пятницу и субботу. Такой период теплой погоды продержится три-четыре дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что температура воздуха в Москве в ближайшее время не поднимется до плюс 30 градусов.