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Синоптики объяснили яркий эффект гало в небе над Саратовской областью - РИА Новости, 13.07.2026
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13:00 13.07.2026 (обновлено: 13:01 13.07.2026)
Синоптики объяснили яркий эффект гало в небе над Саратовской областью

УГМС: причина эффекта гало в перистых облаках и угле падения солнечных лучей.

© РИА НовостиЭффект гало в небе над Саратовской областью
Эффект гало в небе над Саратовской областью - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Эффект гало в небе над Саратовской областью
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Саратова наблюдали в небе эффект гало.
  • В саратовском гидрометцентре объяснили, что эффект гало вызван перистыми облаками и определенным углом падения солнечных лучей (22 градуса).
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Жители Саратова наблюдали в небе эффект гало, в саратовском гидрометцентре пояснили РИА Новости, что его причина - в перистых облаках и углу падения солнечных лучей.
Жители в социальных сетях обратили внимание на светящуюся окружность вокруг Солнца. Красивые снимки опубликованы в нескольких Telegram-каналах.
"Первое, это перистые облака. Они находятся очень высоко и имеют кристаллическую структуру. Эти самые маленькие кристаллики льда работают как призмы. Они перемещаются в воздухе, из-за этого свет преломляется. Формируется вот этот круг. И надо, чтобы он (угол падения солнечных лучей – ред.) составлял 22 градуса", - рассказали агентству об условиях появления оптического эффекта в саратовском филиале ФГБУ "Приволжское УГМС".
В январе саратовцы наблюдали солнечное гало с двумя "ложными солнцами" – паргелиями.
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