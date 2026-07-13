Синоптики объяснили яркий эффект гало в небе над Саратовской областью

САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Жители Саратова наблюдали в небе эффект гало, в саратовском гидрометцентре пояснили РИА Новости, что его причина - в перистых облаках и углу падения солнечных лучей.

"Первое, это перистые облака. Они находятся очень высоко и имеют кристаллическую структуру. Эти самые маленькие кристаллики льда работают как призмы. Они перемещаются в воздухе, из-за этого свет преломляется. Формируется вот этот круг. И надо, чтобы он (угол падения солнечных лучей – ред.) составлял 22 градуса", - рассказали агентству об условиях появления оптического эффекта в саратовском филиале ФГБУ "Приволжское УГМС".