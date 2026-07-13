Климатолог предупредил о возвращении жары в европейскую часть России

Краткий пересказ от РИА ИИ Новая волна экстремальной жары в Европе будет менее интенсивной, чем предыдущая, но все равно останется статистически исключительным явлением.

Европейская часть России сильнее всего ощутит последствия этой волны жары из-за сочетания двух теплых атмосферных процессов.

Кроме западной части России, наиболее сильно пострадают Скандинавия, страны Балтии и Польша.

РИМ, 13 июл – РИА Новости. Европейская часть России сильнее всего пострадает от новой волны экстремальной жары в Европе, сообщил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

"После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу , сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России , вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте", - сказал Фаццини.

По словам ученого, нынешняя волна жары будет распространяться по иной траектории, чем предыдущая: если ранее горячий воздух двигался от Алжира к западной Скандинавии, то теперь поток направится из Магриба в северо-восточную Европу.

Он пояснил, что над европейской частью России одновременно сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса.

"Здесь совпадут эта волна жары и антициклон, распространяющийся из Западной Европы и Северной Африки, а также еще одна чрезвычайно теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья. Именно сочетание этих двух очень теплых потоков делает европейскую часть России регионом, который, вероятно, пострадает сильнее всего", - отметил эксперт.

Кроме западной части России, наиболее сильно пострадают Скандинавия, страны Балтии и Польша, добавил климатолог.