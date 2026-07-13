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Климатолог предупредил о возвращении жары в европейскую часть России - РИА Новости, 13.07.2026
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05:14 13.07.2026
Климатолог предупредил о возвращении жары в европейскую часть России

Фаццини: европейская часть России сильнее всего пострадает от новой волны жары

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрохожий с упаковкой питьевой воды
Прохожий с упаковкой питьевой воды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая волна экстремальной жары в Европе будет менее интенсивной, чем предыдущая, но все равно останется статистически исключительным явлением.
  • Европейская часть России сильнее всего ощутит последствия этой волны жары из-за сочетания двух теплых атмосферных процессов.
  • Кроме западной части России, наиболее сильно пострадают Скандинавия, страны Балтии и Польша.
РИМ, 13 июл – РИА Новости. Европейская часть России сильнее всего пострадает от новой волны экстремальной жары в Европе, сообщил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.
"После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте", - сказал Фаццини.
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По словам ученого, нынешняя волна жары будет распространяться по иной траектории, чем предыдущая: если ранее горячий воздух двигался от Алжира к западной Скандинавии, то теперь поток направится из Магриба в северо-восточную Европу.
Он пояснил, что над европейской частью России одновременно сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса.
"Здесь совпадут эта волна жары и антициклон, распространяющийся из Западной Европы и Северной Африки, а также еще одна чрезвычайно теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья. Именно сочетание этих двух очень теплых потоков делает европейскую часть России регионом, который, вероятно, пострадает сильнее всего", - отметил эксперт.
Кроме западной части России, наиболее сильно пострадают Скандинавия, страны Балтии и Польша, добавил климатолог.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший, красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Сейчас на Апеннины наступает уже третья волна зноя.
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