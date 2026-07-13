Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь человек, включая ребенка, погибли за день при атаках украинских дронов на ДНР.
- Пострадали десять мирных жителей республики, им оказывают помощь.
- Атакам подверглись Володарский и Мангушский муниципальные округа, городской округ Дебальцево, а также Никитовский и Калининский районы Горловки.
- Повреждения получили гражданская инфраструктура, дома, автомобили и спецтехника.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Атаки украинских ударных беспилотников унесли жизни нескольких мирных жителей ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня", — написал он на платформе "Макс".
В селе Федоровка Володарского округа дрон атаковал жилой дом. Погибла семья из четырех человек: ребенок и три женщины. Еще одна жительница получила ранения средней тяжести.
При ударе боевиков по грузовому автомобилю на автодороге Урзуф — Мангуш вблизи поселка Ялта пострадал экспедитор, водитель погиб.
Та же участь постигла мужчину, находившегося за рулем грузовика хлебозавода в Никитовском районе Горловки. Пострадали женщина и мужчина, а еще один местный житель стал жертвой удара по легковому транспортному средству в Калининском районе города. При этом ранения средней степени тяжести получили две женщины и мужчина.
Другая машина подверглась атаке на трассе Дебальцево — Светлодарск вблизи села Логвиново, там погибла женщина. Еще одна получила тяжелые ранения, а две другие отделались травмами средней тяжести.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Повреждения получили пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также спецтехника.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18