В ДНР при атаках украинских дронов погибли восемь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемь человек, включая ребенка, погибли за день при атаках украинских дронов на ДНР.

Пострадали десять мирных жителей республики, им оказывают помощь.

Атакам подверглись Володарский и Мангушский муниципальные округа, городской округ Дебальцево, а также Никитовский и Калининский районы Горловки.

Повреждения получили гражданская инфраструктура, дома, автомобили и спецтехника.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Атаки украинских ударных беспилотников унесли жизни нескольких мирных жителей ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

« "Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня", — написал он на платформе "Макс".

В селе Федоровка Володарского округа дрон атаковал жилой дом. Погибла семья из четырех человек: ребенок и три женщины. Еще одна жительница получила ранения средней тяжести.

При ударе боевиков по грузовому автомобилю на автодороге Урзуф — Мангуш вблизи поселка Ялта пострадал экспедитор, водитель погиб.

Та же участь постигла мужчину, находившегося за рулем грузовика хлебозавода в Никитовском районе Горловки . Пострадали женщина и мужчина, а еще один местный житель стал жертвой удара по легковому транспортному средству в Калининском районе города. При этом ранения средней степени тяжести получили две женщины и мужчина.

Другая машина подверглась атаке на трассе Дебальцево — Светлодарск вблизи села Логвиново, там погибла женщина. Еще одна получила тяжелые ранения, а две другие отделались травмами средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Повреждения получили пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также спецтехника.