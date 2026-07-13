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В Свердловской области 18 муниципалитетов находятся в зоне подтопления - РИА Новости, 13.07.2026
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11:27 13.07.2026
В Свердловской области 18 муниципалитетов находятся в зоне подтопления

Паслер: в Свердловской области 18 муниципалитетов находятся в зоне подтопления

© Алексей НикифоровПоследствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области. Кадр видео
Последствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Алексей Никифоров
Последствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области. Кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемнадцать муниципалитетов в Свердловской области находятся в зоне подтопления, сообщил губернатор Денис Паслер.
  • Подтоплены 1 006 приусадебных (садовых) участков и 179 жилых (садовых) домов, затопленными остаются девять низководных мостов.
  • На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень движение транспорта перекрыто на 196-м и 210-м километрах, организованы объездные маршруты.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Восемнадцать муниципалитетов в Свердловской области находятся в зоне подтопления, сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами, сообщил губернатор Денис Паслер.
По его данным, в Свердловской области сохраняется неблагоприятная гидрологическая обстановка: интенсивность осадков постепенно снижается, но подтопление отдельных населенных пунктов продолжается.
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"В зоне подтопления – 18 муниципальных образований, 61 населенный пункт. Подтоплено 1 006 приусадебных (садовых) участков, 179 жилых (садовых) домов, затопленными остаются девять низководных мостов. Сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами", – написал Паслер в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень на 196-м и 210-м километрах движение транспорта перекрыто, там организованы объездные маршруты. Губернатор уточнил, что энергетики продолжают устранять последствия непогоды: с линий электропередач убрали более 300 деревьев, устранили свыше 350 обрывов линий в регионе.
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургТюменьДенис Паслер
 
 
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