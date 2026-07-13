В Свердловской области 18 муниципалитетов находятся в зоне подтопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Восемнадцать муниципалитетов в Свердловской области находятся в зоне подтопления, сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами, сообщил губернатор Денис Паслер.

Он отметил, что на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень на 196-м и 210-м километрах движение транспорта перекрыто, там организованы объездные маршруты. Губернатор уточнил, что энергетики продолжают устранять последствия непогоды: с линий электропередач убрали более 300 деревьев, устранили свыше 350 обрывов линий в регионе.