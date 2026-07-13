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В Приморье мальчик, пострадавший при обрушении пирса, потерял часть пальца - РИА Новости, 13.07.2026
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15:00 13.07.2026 (обновлено: 23:17 13.07.2026)
В Приморье мальчик, пострадавший при обрушении пирса, потерял часть пальца

В Приморье пострадавший при обрушении пирса подросток потерял часть пальца

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкПирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При обрушении пирса в бухте Муравьиная в приморском Артеме пострадали четверо, среди них трое детей.
  • Один из подростков потерял часть пальца, второй получил рану бедра.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при обрушении пирса в приморском Артеме подростков потерял часть пальца, второй получил рану бедра, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В понедельник прокуратура сообщила, что обрушился пирс в бухте Муравьиная в приморском Артёме. В СУСК региона агентству рассказали, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую горбольницу. Возбуждено уголовное дело. В минздраве агентству сообщали, что двух подростков успешно прооперировали.
"У одного пострадавшего подростка утеряна часть пальца, второй получил рану бедра", - сообщил собеседник агентства.
Также очевидец ранее рассказал РИА Новости, что пирс был аварийным и на нем висело предупреждающее об этом объявление. В прокуратуре отметили, что данная информация проверяется.
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