В Приморье мальчик, пострадавший при обрушении пирса, потерял часть пальца

Краткий пересказ от РИА ИИ При обрушении пирса в бухте Муравьиная в приморском Артеме пострадали четверо, среди них трое детей.

Один из подростков потерял часть пальца, второй получил рану бедра.

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при обрушении пирса в приморском Артеме подростков потерял часть пальца, второй получил рану бедра, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

В понедельник прокуратура сообщила, что обрушился пирс в бухте Муравьиная в приморском Артёме. В СУСК региона агентству рассказали, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую горбольницу. Возбуждено уголовное дело. В минздраве агентству сообщали, что двух подростков успешно прооперировали.

"У одного пострадавшего подростка утеряна часть пальца, второй получил рану бедра", - сообщил собеседник агентства.