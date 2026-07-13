В Калининграде подростки получили по пять лет за фото вышек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое подростков в Калининградской области получили по пять лет колонии за передачу координат различных объектов.
- Несовершеннолетние через мессенджер вели переписку с неустановленным лицом, действующим от имени запрещенной террористической организации, и передавали ему координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов и здания военкомата.
- Подростки признаны виновными в участии в деятельности террористической организации.
КАЛИНИНГРАД, 13 июл – РИА Новости. Двое подростков в Калининградской области получили по пять лет колонии за фотографии и передачу кураторам координат сотовых вышек, военкомата и других объектов, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2025 году несовершеннолетние через мессенджер вели переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации, деятельность которой признана запрещенной на территории РФ. Они фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в Гурьевске, получив 25 тысяч рублей в криптовалюте.
"Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении областного СУСК на платформе "Макс".
Уточняется, что 16-ти и 17-летний подростки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Преступление выявлено УФСБ России по Калининградской области.
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