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В Калининграде подростки получили по пять лет за фото вышек - РИА Новости, 13.07.2026
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15:04 13.07.2026
В Калининграде подростки получили по пять лет за фото вышек

В Калининграде подростки, фотографировавшие сотовые вышки, получили по пять лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое подростков в Калининградской области получили по пять лет колонии за передачу координат различных объектов.
  • Несовершеннолетние через мессенджер вели переписку с неустановленным лицом, действующим от имени запрещенной террористической организации, и передавали ему координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов и здания военкомата.
  • Подростки признаны виновными в участии в деятельности террористической организации.
КАЛИНИНГРАД, 13 июл – РИА Новости. Двое подростков в Калининградской области получили по пять лет колонии за фотографии и передачу кураторам координат сотовых вышек, военкомата и других объектов, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2025 году несовершеннолетние через мессенджер вели переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации, деятельность которой признана запрещенной на территории РФ. Они фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в Гурьевске, получив 25 тысяч рублей в криптовалюте.
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"Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении областного СУСК на платформе "Макс".
Уточняется, что 16-ти и 17-летний подростки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Преступление выявлено УФСБ России по Калининградской области.
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