В Подмосковье поступило 1,1 тыс обращений по переводу одноэтажных МКД в ИЖС

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи обращений по переводу поступило в Подмосковье от жителей одноэтажных многоквартирных домов (МКД) в категорию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По области стоимость выкупа земельных участков (из областной или муниципальной собственности) составляет 60% от кадастровой стоимости, а для собственников одноэтажных МКД до конца 2027 года действует льгота.

Данную тему подняли на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

"Перевод многоквартирных домов в статус блокированной застройки важен для наших жителей, которые получают возможность оформить в собственность участок земли, свое хозяйство, недвижимость. У нас свыше 5 тысяч домов, которые по бумагам являются МКД, а по факту – ИЖС, где жители пользуются землей, возводят хозяйственные постройки. Это каждый 10-й МКД в Подмосковье. Мы приняли решение разрешить выкуп земли не за 60%, а за 3% кадастровой стоимости до конца 2027 года", - подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Всего в регионе почти 52 тысячи многоквартирных домов, более 5,3 тысячи из них – одноэтажные, которые по факту являются ИЖС.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, одноэтажные дома, в которых проживают две и более семей, квартиры имеют отдельный вход и земельный участок. Все участки освоены, на придомовой территории ведется сельскохозяйственная деятельность, находятся постройки.

Он отметил, что за последний год от жителей поступило более 1,1 тысячи обращений с запросом перевести дома в ИЖС и оформить землю. Была проведена полная инвентаризация МКД. Выяснилось, что более 1,3 тысячи – не подлежат переводу, а 644 требуют дополнительной проработки.

С начала года по заявкам жителей 806 одноэтажных МКД переведены в статус блокированной застройки. Особенно активно эта работа ведется в Можайском (98), Богородском (81), Дмитровском (70), Одинцовском (38), Павлово-Посадском (28) городских округах, а также в Коломне (39), Лотошине (38), Серпухове (35) и Щелкове (30).

На данный момент в регионе под критерии перевода в статус домов блокированной застройки подходят еще почти 2,5 тысячи одноэтажных МКД.

Туровский добавил, что наиболее заинтересованы в переоформлении своего имущества жители почти 900 домов, где все квартиры в собственности. Здесь у людей самый высокий запрос на изменение статуса МКД. Второй приоритет – 468 МКД, где квартиры в соцнайме.