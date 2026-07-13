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Более 1,7 тыс объектов газового хозяйства передали во владение Подмосковья - РИА Новости, 13.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:46 13.07.2026
Более 1,7 тыс объектов газового хозяйства передали во владение Подмосковья

Свыше 1,7 тыс объектов газового хозяйства передали в собственность Подмосковья

© Фото : АО "Мосгаз"Газовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : АО "Мосгаз"
Газовое оборудование. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. За первую половину 2026 года в государственную собственность Московской области было передано 1 730 объектов газового хозяйства, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений Подмосковья.
Общая протяженность превысила 1,3 тысячи километров.
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"Создание единой, централизованно управляемой газовой сети — это не просто техническая задача, а залог спокойствия и комфорта для каждого жителя Подмосковья. Передача частных сетей в государственную собственность позволяет гарантировать стандарты безопасности и надежности", — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, проводится работа и по передаче объектов газового хозяйства из федеральной собственности. Так, из федеральной в областную собственность перешел газопровод высокого давления длиной почти 3,7 километра от ГРС "Павлищево" до пансионата "Янтарь" в Можайском муниципальном округе. Вместе с ним передана станция катодной защиты. Этот стратегический объект также будет обслуживать АО "Мособлгаз".
Когда газовое хозяйство находится в одних руках, то за всю сеть от магистрали до плиты отвечает одна организация со строгими регламентами обслуживания; централизованный контроль означает регулярные проверки, диагностику оборудования и мгновенную реакцию на угрозы. Риск аварий сводится к минимуму, защищая дома и природу.
Помимо этого, объединенная система позволяет планировать ремонты заранее, оптимизировать расходы и направлять ресурсы туда, где нужнее всего.
Чтобы стать частью системы, объект должен быть юридически чист. Для удобства запущен специальный онлайн-сервис через региональный портал госуслуг.
Программа консолидации — это инвестиция региона в собственную стабильность, заключают в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
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