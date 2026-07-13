Более 1,7 тыс объектов газового хозяйства передали во владение Подмосковья

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. За первую половину 2026 года в государственную собственность За первую половину 2026 года в государственную собственность Московской области было передано 1 730 объектов газового хозяйства, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений Подмосковья.

Общая протяженность превысила 1,3 тысячи километров.

"Создание единой, централизованно управляемой газовой сети — это не просто техническая задача, а залог спокойствия и комфорта для каждого жителя Подмосковья. Передача частных сетей в государственную собственность позволяет гарантировать стандарты безопасности и надежности", — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.

Кроме того, проводится работа и по передаче объектов газового хозяйства из федеральной собственности. Так, из федеральной в областную собственность перешел газопровод высокого давления длиной почти 3,7 километра от ГРС "Павлищево" до пансионата "Янтарь" в Можайском муниципальном округе. Вместе с ним передана станция катодной защиты. Этот стратегический объект также будет обслуживать АО " Мособлгаз ".

Когда газовое хозяйство находится в одних руках, то за всю сеть от магистрали до плиты отвечает одна организация со строгими регламентами обслуживания; централизованный контроль означает регулярные проверки, диагностику оборудования и мгновенную реакцию на угрозы. Риск аварий сводится к минимуму, защищая дома и природу.

Помимо этого, объединенная система позволяет планировать ремонты заранее, оптимизировать расходы и направлять ресурсы туда, где нужнее всего.

Чтобы стать частью системы, объект должен быть юридически чист. Для удобства запущен специальный онлайн-сервис через региональный портал госуслуг.