Краткий пересказ от РИА ИИ
- Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования с начала года.
- На закупку оборудования направлено более 1,4 миллиарда рублей.
- Новое эндоскопическое оборудование позволяет повысить качество диагностики и выполнять современные малоинвазивные операции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования с начала года, на это направили более 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Медицинские организации Московской области получают современное оборудование для диагностики и малоинвазивных операций: видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы и другую технику.
"Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что с начала года медицинские организации получили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на сумму более 1,4 миллиарда рублей.
Новое оборудование уже поступило в Солнечногорскую, Королевскую, Шатурскую, Каширскую, Серпуховскую, Щелковскую и другие больницы Московской области.
Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
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6 октября 2025, 11:26