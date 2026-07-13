Проктолог держит эндоскоп во время колоноскопии. Архивное фото

Проктолог держит эндоскоп во время колоноскопии

© iStock.com / stefanamer Проктолог держит эндоскоп во время колоноскопии

Краткий пересказ от РИА ИИ Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования с начала года.

На закупку оборудования направлено более 1,4 миллиарда рублей.

Новое эндоскопическое оборудование позволяет повысить качество диагностики и выполнять современные малоинвазивные операции.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования с начала года, на это направили более 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Медицинские организации Московской области получают современное оборудование для диагностики и малоинвазивных операций: видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы и другую технику.

"Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что с начала года медицинские организации получили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Новое оборудование уже поступило в Солнечногорскую, Королевскую, Шатурскую, Каширскую, Серпуховскую, Щелковскую и другие больницы Московской области.