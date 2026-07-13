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Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования - РИА Новости, 13.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:03 13.07.2026
Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования

Более 190 единиц эндоскопического оборудования поступило в больницы Подмосковья

© iStock.com / stefanamerПроктолог держит эндоскоп во время колоноскопии
Проктолог держит эндоскоп во время колоноскопии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© iStock.com / stefanamer
Проктолог держит эндоскоп во время колоноскопии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования с начала года.
  • На закупку оборудования направлено более 1,4 миллиарда рублей.
  • Новое эндоскопическое оборудование позволяет повысить качество диагностики и выполнять современные малоинвазивные операции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили 191 единицу эндоскопического оборудования с начала года, на это направили более 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Медицинские организации Московской области получают современное оборудование для диагностики и малоинвазивных операций: видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы и другую технику.
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"Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что с начала года медицинские организации получили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на сумму более 1,4 миллиарда рублей.
Новое оборудование уже поступило в Солнечногорскую, Королевскую, Шатурскую, Каширскую, Серпуховскую, Щелковскую и другие больницы Московской области.
Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
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