В Подмосковье почти полностью восстановили электроснабжение после непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более 90% потребителей на севере Подмосковья, обесточенных из-за непогоды.
- Восстановительные работы велись всю ночь и к 07:30 13 июля 2026 года были выполнены.
- В работах было задействовано 54 бригады: 189 энергетиков и 65 единиц спецтехники.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение уже более 90% обесточенных в результате непогоды потребителей на севере Подмосковья, сообщила компания.
"Восстановительные работы велись всю ночь. К 07.30 13 июля 2026 года специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение более 90% потребителей на севере Подмосковья, ранее обесточенных в результате прохождения мощного циклона со штормовым ветром и сильным дождем", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в работах задействовано 54 бригады: 189 энергетиков и 65 единиц спецтехники.
Кроме того, отмечается, что в настоящее время энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ (обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома), приводят схемы электроснабжения к нормальному режиму, а также оказывают помощь в подключении абонентов, обслуживающих свои электросети самостоятельно.
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