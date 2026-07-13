В Подмосковье почти полностью восстановили электроснабжение после непогоды

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение уже более 90% обесточенных в результате непогоды потребителей на севере Подмосковья, сообщила компания.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ (обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома), приводят схемы электроснабжения к нормальному режиму, а также оказывают помощь в подключении абонентов, обслуживающих свои электросети самостоятельно.