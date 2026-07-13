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В Подмосковье почти полностью восстановили электроснабжение после непогоды - РИА Новости, 13.07.2026
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08:39 13.07.2026 (обновлено: 08:43 13.07.2026)
В Подмосковье почти полностью восстановили электроснабжение после непогоды

В Подмосковье восстановили электроснабжение более 90 процентов потребителей

© Фото : Министерство энергетики Московской областиМонтажные работы на линии электропередач
Монтажные работы на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Министерство энергетики Московской области
Монтажные работы на линии электропередач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более 90% потребителей на севере Подмосковья, обесточенных из-за непогоды.
  • Восстановительные работы велись всю ночь и к 07:30 13 июля 2026 года были выполнены.
  • В работах было задействовано 54 бригады: 189 энергетиков и 65 единиц спецтехники.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение уже более 90% обесточенных в результате непогоды потребителей на севере Подмосковья, сообщила компания.
"Восстановительные работы велись всю ночь. К 07.30 13 июля 2026 года специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение более 90% потребителей на севере Подмосковья, ранее обесточенных в результате прохождения мощного циклона со штормовым ветром и сильным дождем", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в работах задействовано 54 бригады: 189 энергетиков и 65 единиц спецтехники.
Кроме того, отмечается, что в настоящее время энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ (обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома), приводят схемы электроснабжения к нормальному режиму, а также оказывают помощь в подключении абонентов, обслуживающих свои электросети самостоятельно.
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