В Подмосковье открыли горячую линию для помощи пострадавшим при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Московской области открыла горячую линию для приема обращений и оказания правовой помощи жителям, пострадавшим в результате ночной атаки беспилотников.
- В результате атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре погибли три человека, еще трое ранены, также начался пожар в пяти частных домах; в Солнечногорске пострадали два человека, в деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске повреждены карниз и остекление двух окон в многоквартирном доме.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для приема обращений и оказания правовой помощи жителям, пострадавшим в результате ночной атаки беспилотников, сообщает ведомство.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре, также из-за попадания БПЛА начался пожар в пяти частных домах. Кроме того, два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Солнечногорске, в деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области работает горячая линия: телефон +7-916-240-31-28", - говорится в сообщении прокуратуры в канале на платформе "Макс".