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Силы ПВО сбили 81 БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2026
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07:08 13.07.2026
Силы ПВО сбили 81 БПЛА в Подмосковье

Силы ПВО и средства РЭБ сбили 81 беспилотник в Московской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО и средства РЭБ сбили 81 БПЛА в Московской области.
  • Беспилотники были уничтожены над несколькими городами региона, включая Одинцово, Наро-Фоминск, Рузу, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истру, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломну.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ сбили 81 БПЛА в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона был сбит и подавлен 81 БПЛА", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
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БезопасностьМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоРузаАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)
 
 
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