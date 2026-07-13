Силы ПВО сбили 81 БПЛА в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО и средства РЭБ сбили 81 БПЛА в Московской области.
- Беспилотники были уничтожены над несколькими городами региона, включая Одинцово, Наро-Фоминск, Рузу, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истру, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломну.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ сбили 81 БПЛА в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона был сбит и подавлен 81 БПЛА", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
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