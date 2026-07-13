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Правительство выделит средства для потерявших дома жителей приграничья - РИА Новости, 13.07.2026
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10:56 13.07.2026 (обновлено: 14:07 13.07.2026)
Правительство выделит средства для потерявших дома жителей приграничья

Кабмин выделит 3 млрд руб Курской и Белгородской областям на компенсации жилья

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. 13 июля 2026 года
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. 13 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. 13 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство направит три миллиарда рублей на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, оставшихся без жилья, заявил Мишустин.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство направит три миллиарда рублей на поддержку потерявших дома жителей Курской и Белгородской областей.
"Эти средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, а также для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома", — заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с зампредами.
Программа по восстановлению и развитию Курской, Белгородской и Брянской областей реализуется по поручению президента, напомнил он.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
5 февраля, 10:06
 
РоссияБелгородская областьБрянская областьМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
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