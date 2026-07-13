Пленный рассказал об убийствах мобилизованных в полку "Скала" ВСУ

"В части была напряженка - все ждали каких-то проверок. Были случаи небоевых убийств военнослужащих. Некоторых военнослужащих просто расстреливали", - сказал пленный.

Он отметил, что военнослужащие пропадали, и никто из сослуживцев не знал, что с ними произошло.