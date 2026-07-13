Пленный рассказал об убийствах мобилизованных в полку "Скала" ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский пленный Валерий Мазур рассказал об убийствах мобилизованных в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала».
- По словам Мазура, военнослужащих расстреливали, и были случаи, когда солдаты пропадали без вести.
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинский пленный Валерий Мазур рассказал РИА Новости об убийствах мобилизованных в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала".
"В части была напряженка - все ждали каких-то проверок. Были случаи небоевых убийств военнослужащих. Некоторых военнослужащих просто расстреливали", - сказал пленный.
Он отметил, что военнослужащие пропадали, и никто из сослуживцев не знал, что с ними произошло.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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