Краткий пересказ от РИА ИИ Командование ВСУ завело своего солдата в плен к российским бойцам с помощью дрона.

Солдат, попавший в плен, был мобилизованным и оказался на передовой всего неделю назад.

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Командование ВСУ собственным дроном завело своего солдата в плен к российским бойцам, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Южной" группировки с позывным Шторм.

"Пленный один говорит: "Вот, поймали, через неделю завели на "передок" (зону боевых действий — ред.), "птичками" (дронами - ред.) заводили". Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен", — рассказал Шторм.

По словам командира расчета, сдавшийся в плен мобилизованный попал на передовую всего неделю назад и выбрал жить.