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Командование ВСУ своим дроном завело солдата в плен - РИА Новости, 13.07.2026
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06:16 13.07.2026 (обновлено: 10:00 13.07.2026)
Командование ВСУ своим дроном завело солдата в плен

Командование ВСУ собственным дроном завело солдата в плен

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ завело своего солдата в плен к российским бойцам с помощью дрона.
  • Солдат, попавший в плен, был мобилизованным и оказался на передовой всего неделю назад.
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Командование ВСУ собственным дроном завело своего солдата в плен к российским бойцам, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Южной" группировки с позывным Шторм.
"Пленный один говорит: "Вот, поймали, через неделю завели на "передок" (зону боевых действий — ред.), "птичками" (дронами - ред.) заводили". Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен", — рассказал Шторм.
По словам командира расчета, сдавшийся в плен мобилизованный попал на передовую всего неделю назад и выбрал жить.
"Может там (в командовании противника — ред.) не знали, что в нашу позицию заводят солдат, но на позиции уже сидели наши ребята. А противника "птичкой" заводили, и вот - завели в плен", — добавил собеседник агентства.
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