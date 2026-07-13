Обрушившийся пирс в Приморье принадлежал частному лицу

Краткий пересказ от РИА ИИ В бухте Муравьиная в Артеме произошло обрушение пирса, пострадали четыре человека.

Пирс принадлежал частному лицу, которое сейчас устанавливается.

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Пирс в бухте Муравьиная в Приморье, где при обрушении пострадало четыре человека, принадлежал частному лицу, которое сейчас устанавливается, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.

Ранее в понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем . Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью агентству сообщили, что при обрушении пострадало 4 человек, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.

"Частные руки. Остальное в проверке", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, на чьем балансе и кому именно принадлежит обрушившийся пирс.