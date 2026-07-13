Люди ныряли с пирса, обрушившегося в Приморье, рассказала очевидица

Краткий пересказ от РИА ИИ В Артеме в Приморье обрушился пирс, пострадали четыре человека.

Как рассказала очевидица, пирс был закрыт, но люди продолжали нырять с него.

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Люди ныряли с пирса в городе Артеме в Приморье перед тем, как он обрушился, после ЧП очевидцы вытащили на берег четырех человек, сообщила РИА Новости очевидица происшествия.

В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью агентству сообщили, что при обрушении пострадало четыре человек, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.

"Пирс на бухте Муравьиная закрыт, но люди продолжали с него нырять. Сегодня в 15.00 (08.00 мск, - ред.) он сложился, на нем было много детей, некоторые в это время находились в воде под ним. Скорая приехала быстро, за ней пожарная служба и полиция", - рассказала собеседница агентства.