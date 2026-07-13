На пляже в Приморье, где обрушился пирс, нельзя было плавать

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Купание было запрещено на пляже в бухте Муравьиная в приморском городе Артеме, где обрушился пирс, рассказала РИА Новости очевидица происшествия.

Женщина добавила, что пирс в бухте был заброшен, при этом каких-то прогнувшихся частей видно не было. Люди продолжали приходить на него.