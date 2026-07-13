На пляже в Приморье, где обрушился пирс, нельзя было плавать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В бухте Муравьиная в приморском Артеме обрушился пирс, пострадали четверо.
- Купание на пляже было запрещено, а пирс заброшен.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Купание было запрещено на пляже в бухте Муравьиная в приморском городе Артеме, где обрушился пирс, рассказала РИА Новости очевидица происшествия.
В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью агентству сообщили, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей в возрасте 16, 15 и 14 лет, их госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.
"На этом пляже вообще купание запрещено", - рассказала очевидица происшествия.
Женщина добавила, что пирс в бухте был заброшен, при этом каких-то прогнувшихся частей видно не было. Люди продолжали приходить на него.