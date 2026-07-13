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Очевидцы рассказали о пирсе, обрушившемся в Приморье - РИА Новости, 13.07.2026
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11:21 13.07.2026 (обновлено: 12:08 13.07.2026)
Очевидцы рассказали о пирсе, обрушившемся в Приморье

РИА Новости: пирс, обрушившийся в Приморье, находился в аварийном состоянии

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкПирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В бухте Муравьиная в Приморье произошло обрушение пирса, при этом на нем висело предупреждение об аварийности.
  • Пострадали четверо, среди них трое детей, их госпитализировали.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. На пирсе в бухте Муравьиная в Приморье, где при обрушении пострадали четверо, висело предупреждение о его аварийности, сообщили РИА Новости на базе отдыха, расположенной рядом с местом происшествия.
В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью агентству сообщили, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей в возрасте 16, 15 и 14 лет, их госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.
"Пирс принадлежал раньше базе отдыха "Мостовик", потом эту базу купили. И вот они (покупатели – ред.) не следили за этим пирсом… Сейчас тут же у нас жесткие условия на море, ржавчина появляется на металле, ну и вот результат. Но они писали, что мост в аварийном состоянии", – сказала собеседница агентства.
Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон заявил, что водолазы исследуют дно в месте обрушения моста.
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