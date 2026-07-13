Очевидцы рассказали о пирсе, обрушившемся в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В бухте Муравьиная в Приморье произошло обрушение пирса, при этом на нем висело предупреждение об аварийности.
- Пострадали четверо, среди них трое детей, их госпитализировали.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. На пирсе в бухте Муравьиная в Приморье, где при обрушении пострадали четверо, висело предупреждение о его аварийности, сообщили РИА Новости на базе отдыха, расположенной рядом с местом происшествия.
В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью агентству сообщили, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей в возрасте 16, 15 и 14 лет, их госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.
"Пирс принадлежал раньше базе отдыха "Мостовик", потом эту базу купили. И вот они (покупатели – ред.) не следили за этим пирсом… Сейчас тут же у нас жесткие условия на море, ржавчина появляется на металле, ну и вот результат. Но они писали, что мост в аварийном состоянии", – сказала собеседница агентства.
Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон заявил, что водолазы исследуют дно в месте обрушения моста.