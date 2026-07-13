Очевидцы рассказали о пирсе, обрушившемся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. На пирсе в бухте Муравьиная в Приморье, где при обрушении пострадали четверо, висело предупреждение о его аварийности, сообщили РИА Новости на базе отдыха, расположенной рядом с местом происшествия.

"Пирс принадлежал раньше базе отдыха "Мостовик", потом эту базу купили. И вот они (покупатели – ред.) не следили за этим пирсом… Сейчас тут же у нас жесткие условия на море, ржавчина появляется на металле, ну и вот результат. Но они писали, что мост в аварийном состоянии", – сказала собеседница агентства.