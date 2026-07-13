После обрушения пирса в приморском Артеме возбудили уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В приморском Артеме произошло обрушение пирса в акватории бухты Муравьиная.
- Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как при обрушении пирса пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после обрушения пирса в акватории бухты Муравьиная в приморском Артеме, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Приморскому краю.
Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что при обрушении пирса пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.
"Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в городе Артеме по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.