Рейтинг@Mail.ru
После обрушения пирса в приморском Артеме возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 13.07.2026 (обновлено: 12:09 13.07.2026)
После обрушения пирса в приморском Артеме возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после обрушения пирса в приморском Артеме

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкПирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В приморском Артеме произошло обрушение пирса в акватории бухты Муравьиная.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как при обрушении пирса пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после обрушения пирса в акватории бухты Муравьиная в приморском Артеме, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Приморскому краю.
Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что при обрушении пирса пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.
"Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в городе Артеме по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Последствия обрушения перекрытий в доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в доме в Петербурге
1 июля, 23:05
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала