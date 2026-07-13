После обрушения пирса в приморском Артеме возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после обрушения пирса в акватории бухты Муравьиная в приморском Артеме, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Приморскому краю.