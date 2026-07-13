Иран уберет препятствия для реализации проектов с Россией, заявил Пезешкиан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности устранить препятствия для реализации совместных с Россией проектов.
- Он подчеркнул необходимость активизировать реализацию стратегических договоренностей между Тегераном и Москвой.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран готов устранить препятствия для реализации совместных с РФ проектов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Президент в ходе встречи с министром энергетики РФ (Сергеем Цивилевым) подчеркнул необходимость активизировать реализацию стратегических договоренностей между Тегераном и Москвой, заявив о готовности Ирана устранить препятствия для реализации совместных проектов", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента Ирана.