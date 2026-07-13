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Иран уберет препятствия для реализации проектов с Россией, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 13.07.2026
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18:54 13.07.2026 (обновлено: 18:58 13.07.2026)
Иран уберет препятствия для реализации проектов с Россией, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран готов устранить препятствия для реализации проектов с Россией

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности устранить препятствия для реализации совместных с Россией проектов.
  • Он подчеркнул необходимость активизировать реализацию стратегических договоренностей между Тегераном и Москвой.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран готов устранить препятствия для реализации совместных с РФ проектов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Президент в ходе встречи с министром энергетики РФ (Сергеем Цивилевым) подчеркнул необходимость активизировать реализацию стратегических договоренностей между Тегераном и Москвой, заявив о готовности Ирана устранить препятствия для реализации совместных проектов", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента Ирана.
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