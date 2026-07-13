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Песков переадресовал в Минтранс вопрос о судоходстве в Азовском море - РИА Новости, 13.07.2026
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13:27 13.07.2026
Песков переадресовал в Минтранс вопрос о судоходстве в Азовском море

Песков переадресовал вопрос об ограничении судоходства в Азовском море

© РИА Новости / Алексей МайшевПляж на Белосарайской косе на берегу Азовского моря
Пляж на Белосарайской косе на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пляж на Белосарайской косе на берегу Азовского моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков переадресовал вопрос об ограничении судоходства в Азовском море в министерство транспорта.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство транспорта просьбу прокомментировать утверждения об ограничении судоходства в Азовском море, отметив, что эта тема является прерогативой данного ведомства.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, является ли информация о якобы ограничении судоходства в Азовском море достоверной.
"Непосредственно вопрос о судоходстве в Азовском море - это прерогатива министерства транспорта. Я рекомендую вам обратиться туда", - сказал Песков журналистам.
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