Песков переадресовал в Минтранс вопрос о судоходстве в Азовском море

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство транспорта просьбу прокомментировать утверждения об ограничении судоходства в Азовском море, отметив, что эта тема является прерогативой данного ведомства.