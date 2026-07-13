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Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 13.07.2026
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13:02 13.07.2026
Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов СВО

Песков заявил о важности работы Народного фронта по поддержке бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов специальной военной операции.
  • Он также подчеркнул, что "Кулибин-клуб" Народного фронта производит широкий спектр необходимой продукции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО).
"И, конечно же, огромная роль принадлежит Народному фронту в решении проблем, связанных с обеспечением героев СВО, помощи тем, кто воюет на СВО", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что уже ставший знаменитым "Кулибин-клуб" Народного фронта производит очень широкий спектр необходимой продукции.
Песков подчеркнул, что эти и многие другие темы будут сегодня обсуждаться в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями Народного фронта.
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