Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов специальной военной операции.
- Он также подчеркнул, что "Кулибин-клуб" Народного фронта производит широкий спектр необходимой продукции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО).
"И, конечно же, огромная роль принадлежит Народному фронту в решении проблем, связанных с обеспечением героев СВО, помощи тем, кто воюет на СВО", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что уже ставший знаменитым "Кулибин-клуб" Народного фронта производит очень широкий спектр необходимой продукции.
Песков подчеркнул, что эти и многие другие темы будут сегодня обсуждаться в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями Народного фронта.