Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный фронт ежедневно занимается обработкой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина.
- По словам Дмитрия Пескова, люди на местах каждый день видят решение проблем, которые они поднимали в ходе прямой линии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Народный фронт ежедневно занимается обработкой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Народный фронт, как вы знаете, занимается очень широким спектром вопросов от мирной стези. Народный фронт в течение года обрабатывает до последнего все обращения граждан к президенту, которые поступают на прямые линии. Эта работа ведется на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что люди на местах каждый день видят решение тех проблем, которые они поднимали в ходе прямой линии.
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