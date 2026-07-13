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Народный фронт обрабатывает обращения на прямую линию Путина, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2026
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13:01 13.07.2026
Народный фронт обрабатывает обращения на прямую линию Путина, заявил Песков

Песков: Народный фронт ежедневно обрабатывает обращения на прямую линию Путина

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный фронт ежедневно занимается обработкой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина.
  • По словам Дмитрия Пескова, люди на местах каждый день видят решение проблем, которые они поднимали в ходе прямой линии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Народный фронт ежедневно занимается обработкой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Народный фронт, как вы знаете, занимается очень широким спектром вопросов от мирной стези. Народный фронт в течение года обрабатывает до последнего все обращения граждан к президенту, которые поступают на прямые линии. Эта работа ведется на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что люди на местах каждый день видят решение тех проблем, которые они поднимали в ходе прямой линии.
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