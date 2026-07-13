Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о возможном покушении на президента США Дональда Трампа в Анкаре, отметив, что не располагает такой информацией.

"Я никак не стал бы комментировать это сообщение, потому что не располагаю такой информацией. И не знаю, с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию в израильских СМИ о якобы готовившемся покушении на Трампа.