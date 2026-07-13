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Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа - РИА Новости, 13.07.2026
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12:57 13.07.2026 (обновлено: 13:02 13.07.2026)
Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа

Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа в Анкаре

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о возможном покушении на президента США Дональда Трампа в Анкаре.
  • Он отметил, что не располагает информацией о возможном покушении и не знает, с каким доверием можно относиться к израильским источникам.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о возможном покушении на президента США Дональда Трампа в Анкаре, отметив, что не располагает такой информацией.
Ранее израильские СМИ писали, что предполагаемое покушение на Трампа якобы могло произойти во время его визита в Анкару, где 7-8 июля проходил саммит НАТО.
"Я никак не стал бы комментировать это сообщение, потому что не располагаю такой информацией. И не знаю, с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию в израильских СМИ о якобы готовившемся покушении на Трампа.
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