Песков рассказал, в чем заблуждается "коалиция желающих"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что "коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение.
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о планирующейся встрече "коалиции желающих" в Париже 13 июля для обсуждения поддержки Киева.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну", - сказал Песков журналистам, комментируя планирующуюся встречу "коалиции желающих".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что частники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.