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Песков рассказал, в чем заблуждается "коалиция желающих" - РИА Новости, 13.07.2026
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12:44 13.07.2026 (обновлено: 12:45 13.07.2026)
Песков рассказал, в чем заблуждается "коалиция желающих"

Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что "коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о планирующейся встрече "коалиции желающих" в Париже 13 июля для обсуждения поддержки Киева.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну", - сказал Песков журналистам, комментируя планирующуюся встречу "коалиции желающих".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что частники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.
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