В Кремле пообещали внимательно следить за встречей "коалиции желающих"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих".
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ.
"Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас, поэтому следить будем очень внимательно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле следить за встречей "коалиции желающих".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.