Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пообещали внимательно следить за встречей "коалиции желающих" - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 13.07.2026 (обновлено: 12:47 13.07.2026)
В Кремле пообещали внимательно следить за встречей "коалиции желающих"

Песков: Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Башни московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих".
  • Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ.
"Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас, поэтому следить будем очень внимательно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле следить за встречей "коалиции желающих".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
"Опомнись!" Издевательское решение Зеленского вызвало ярость в Киеве
Вчера, 04:31
 
РоссияВ миреФранцияПарижДмитрий ПесковЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала