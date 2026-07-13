Путин получает все аспекты информации, связанные с СВО, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента России Владимира Путина.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент получает всю информацию и принимает соответствующие решения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента РФ Владимира Путина, он получает всю информацию и принимает соответствующие решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, находится ли в сфере внимания президента поступающие сообщения о якобы ударах украинских беспилотников по судам в Азовском море.
"Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, они находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего, он получает всю информацию и принимает соответствующие решения", - сказал Песков журналистам.