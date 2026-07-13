Путин получает все аспекты информации, связанные с СВО, заявил Песков

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента РФ Владимира Путина, он получает всю информацию и принимает соответствующие решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.