Песков назвал участников "коалиции желающих" подстрекателями войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны.
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о планирующейся встрече «коалиции желающих» в Париже 13 июля для обсуждения поддержки Киева.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
"Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны", - сказал Песков журналистам, комментируя планирующуюся встречу так называемой "коалиции желающих".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.