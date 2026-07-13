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Песков назвал участников "коалиции желающих" подстрекателями войны - РИА Новости, 13.07.2026
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12:43 13.07.2026
Песков назвал участников "коалиции желающих" подстрекателями войны

Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о планирующейся встрече «коалиции желающих» в Париже 13 июля для обсуждения поддержки Киева.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
"Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны", - сказал Песков журналистам, комментируя планирующуюся встречу так называемой "коалиции желающих".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.
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